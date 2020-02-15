أبو الحسن: للمتطاولين نقول رهانكم سيفشل

أشار أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، إلى أن "في كل مراحلنا النضالية كحزب، كنا رأس حربة في الدفاع عن مبادئنا، وكنا كالرمح واقفين لم تنل منا يوما كل الاستهدافات".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت ابو الحسن إلى أنه "كم ظن البعض في مراحل أننا انكفأنا، لكن لم نكن إلا كالسهم بالقوس خطوة إلى الخلف لننطلق من جديد، للمتطاولين نقول رهانكم سيفشل، إنها رسالة في أكثر من إتجاه فالتقطوها".
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