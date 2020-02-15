إعتبر المدعي ​العام المالي​ ​علي ابراهيم​ أنه "ثمة قواعد قانونية تحكمني وأنا أعمل وفق القانون". وفي حديث تلفزيوني أشار ابراهيم إلى أنه "يعتبر ​تقرير​ الإعلامي فراس حاطوم على ​قناة الجديد​ "من سرق المليونين؟"حول شركة ideas بمثابة إخبار وطلب نسخة عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي ابراهيم: ثمة قواعد قانونية تحكمني وأنا أعمل وفق القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.