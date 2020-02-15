طوني فرنجية عرض مع لويس لحود موضوع الأمن الغذائي

عرض النائب طوني فرنجية، مع المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الخطط والإجراءات المطروحة لضمان الأمن الغذائي في لبنان، بالتعاون مع الوقف والبلديات، لمواجهة الظروف القاهرة التي يشهدها لبنان.
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