طوني فرنجية عرض مع لويس لحود موضوع الأمن الغذائي

عرض النائب ​طوني فرنجية​، مع المدير العام ل​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​، الخطط والإجراءات المطروحة لضمان ​الأمن​ الغذائي في ​لبنان​، بالتعاون مع الوقف و​البلديات​، لمواجهة الظروف ​القاهرة​ التي يشهدها لبنان. إضغط للمزيد

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