نجاح واكيم: سقوط النظام السعودي يعادل تحرير فلسطين

أشار النائب السابق ​نجاح واكيم​ إلى أن "حلف التطبيع مع العدو الصهيوني، كان قائما منذ زمن، لكنه اليوم أعلن عن نفسه بشكل واضح".

ولفت في كلمة ألقاها باسم ​القوى والأحزاب الوطنية​ في احتفال ل​حزب الله​ في ذكرى قادته الشهداء وذكرى أربعين "شهداء محور المقاومة"، في قاعة ديوان الثقافة في بلدة بنهران في ​الكورة​، إلى أن "​صفقة القرن​ تستهدف المنطقة بأكملها، وسوف تفشل، كما ستفشل ​الولايات المتحدة​ في ​سوريا​ و​العراق​"، مؤكدا "أننا سننتقل إلى حالة الهجوم و​القضاء​ على المشروع الأميركي، حيث ستسقط الأنظمة الرجعية العربية، وأنا مؤمن أن سقوط النظام السعودي، يعادل تحرير فلسطين، وهي الخطوة الأكبر على طريق فلسطين".

وشدد واكيم على أنه "لا مكان للتسويات والمفاوضات، ولا ننخدع بأوهام ​السلام​ والمفاوضات"، معتبرا أن "شهادة القائد ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​، ستدفع بالشعوب العربية، وخصوصا الشعب ال​لبنان​ي، إلى أن يكون في قلب معادلة محور المقاومة" ، لافتاً إلى أن "لبنان يجب أن يواكب التحولات في المنطقة، وأنا ضد ​النأي بالنفس​ والولايات المتحدة تتدخل بكل شاردة ووراردة، وتتدخل بلقمة الخبز"، معتبراً أن "إعادة بناء الدولة في لبنان، هي ضرورة لمواجهة كل التحديات".

وألقى أبو ماهر غنومة كلمة ​الفصائل الفلسطينية​، فنوه ب"مكانة الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وكل شهداء محور المقاومة، وبما قدموه لفلسطين وشعبها، مؤكداً أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لاستعادة الحق، وليس صفقة القرن، ولا المفاوضات، ولا حتى القرارات الدولية".

وأشار غنومة إلى "أننا نبني قوتنا ونخوض معركتنا جنبا إلى جنب مع كل أحرار العالم، لتثبيت حقنا في كنس الاحتلال، وتأكيد ​حق العودة​ والوقوف في وجه كل محاولات ​التوطين​".