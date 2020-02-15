قماطي: لإعطاء فرصة لهذه الحكومة وسبب أزمتنا المافيات المحلية

أكد عضو المجلس السياسي في ​حزب الله​ الوزير السابق ​محمود قماطي​، أنه "يجب إعطاء فرصة لهذه ​الحكومة​، التي جاءت في وقت صعب ومأزوم، وتريد أن تقوم بما تستطيع كي تخرج البلد من أزمته الحالية".

وخلال احتفال أقامه "حزب الله" بذكرى قادته الشهداء وذكرى أربعين "شهداء محور ​المقاومة​"، في قاعة ديوان الثقافة في بلدة بنهران في الكورة،أشار قماطي إلى أنه "من غير المعلوم كيف سيتعاطى ​العالم​ معنا بعد ​تشكيل الحكومة​، ومن غير المعلوم كيف ستقوم هذه الحكومة بعملها"، مشددا على "ضرورة إبقاء الحكومة في حالة مراقبة ومتابعة ومساعدة، لأن كل الشعب ال​لبنان​ي في هذه ​الأزمة​".

ورأى أن "سبب الأزمة المحلية الاقتصادية هم ​اللبنانيون​ أنفسهم، وعلى رأسهم مافيات السرقة والنهب"، كاشفا عن "بعض النقاشات الجانبية خارج ​مجلس الوزراء​"، حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن "بعض الجهات السياسية، كانت تتحضر لكيفية سرقة المساعدات، التي ستأتي إلى لبنان"، مؤكدا أنه "في لبنان شرفاء ونظيفو كف، ومن تسبب بتشويه سمعة لبنان في العالم هم الفاسدون"، معتبراً أن "​الإرهاب​ الاقتصادي الأميركي، لا يمكن أن يهزم إرادة اللبنانيين في الصمود".