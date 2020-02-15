المحكمة العليا للطعون العسكرية المصرية: تثبيت حكم إعدام عشماوي

أعلنت ال​محكمة​ العليا للطعون العسكرية في مصر، تثبيت الحكمين الصادرين بإعدام الضابط المفصول من ​القوات المسلحة​ هشام عشماوي، في قضيتي "أحداث الفرافرة" و"تنظيم ​أنصار بيت المقدس​ 3".

وأصدرت محكمة غرب ​القاهرة​ العسكرية حكمها ضد 13 متهما منهم 12 فارون، وعلى رأسهم ضابط ​الصاعقة​ السابق هشام عشماوي، ب​الإعدام​ شنقا في واقعة مقتل جنود حرس الحدود بالفرافرة، في القضية المقيدة ضدهم عام 2014، التي قتل فيها 21 فردا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بهجوم مسلح شنّه المهربون.