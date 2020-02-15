حسن من عرسال: نحن بصدد وضع خطة للتدخل والمساعدة خاصة للمناطق الحدودية

زار وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​، مركز الرعاية الأولية التابع للوزارة في بلدة عرسال في ​البقاع الشمالي​، والذي يقدم الخدمات الطبية بالتعاون مع ​بلدية عرسال​، وكان في استقباله رئيس ​البلدية​ ​باسل الحجيري​ ومديرة المركز سليمة الحجيري وفاعليات اختيارية واجتماعية. وأعلن حسن بعدما جال على أقسام المركز، مطلعا على سير العمل فيه، أنه بصدد "وضع خطة للتدخل والمساعدة، خاصة للمناطق الحدودية، والتي تتحمل الكثير من الأعباء والمسؤولية تجاه المواطنين اللبنانيين و​النازحين السوريين​، وفي غياب ملفت للمؤسسات الدولية".

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