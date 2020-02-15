مجهول يطلق النار على المارة غربي روسيا ويقتل اثنين

أفاد مصدر أمني لوكالة "تاس" الروسية، بأن مجهولاً فتح النار من بندقية صيد على المارة في مدينة كالينينغراد شمال غربي ​روسيا​. وقد أسفر الحادث عن مقتل شخصين، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية، تقول بأن الجاني فتح النار على المارة من بندقية صيد، وتمكن من قتل شخصين".

ولفت المصدر إلى أن الجاني حاول ​الانتحار​، لكنه نجا وتم نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال دوافع جريمته مجهولة.