الجيش السوري سيفتح غدا معابر انسانية في ميزنار ومجيرز لعودة المدنيين

أفادت قناة الميادين عن أن ​الجيش السوري​ "سيفتح غدا معابر انسانية في ميزنار ومجيرز بريفي حلب وادلب لعودة المدنيين من مناطق سيطرة النصرة". وكان قد أعلن ​مركز حميميم​ الروسي للمصالحة في ​سوريا​، أنه "تم تجهيز معابر ونقاط تفتيش إضافية لتسهيل إجلاء المدنيين عن منطقة وقف التصعيد في إدلب"، داعياً قادة ​الجماعات المسلحة​، إلى "التخلي عن الاستفزازات المسلحة، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

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