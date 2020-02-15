الصدر: أدعو لدعم الجرحى من الثوار السلميين

دعا زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​ ​مقتدى الصدر​ العراقيين، إلى تقديم الدعم للمواكب الخدمية في سبيل "استمرار ​الثورة​ وبمسارها السلمي".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار إلى أنه "وصل إلى مسامعي أن المواكب الخدمية باتت قليلة في ساحات ​الاحتجاجات​ السلمية المخصصة لذلك دون غيرها"، مشدداً على ضرورة "أن تقاطع تلك المواكب كل من يدعو للفتنة والتخريب".

ولفت إلى أن "هناك جرحى من الثوار السلميين فأدعو إلى المشاركة بعلاجهم إما ب​المال​ أو من خلال مفارز طبية وحملات تبرع وغيرها".