الصدر: أدعو لدعم الجرحى من الثوار السلميين

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر العراقيين، إلى تقديم الدعم للمواكب الخدمية في سبيل "استمرار الثورة وبمسارها السلمي".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار إلى أنه "وصل إلى مسامعي أن المواكب الخدمية باتت قليلة في ساحات الاحتجاجات السلمية المخصصة لذلك دون غيرها"، مشدداً على ضرورة "أن تقاطع تلك المواكب كل من يدعو للفتنة والتخريب".
ولفت إلى أن "هناك جرحى من الثوار السلميين فأدعو إلى المشاركة بعلاجهم إما بالمال أو من خلال مفارز طبية وحملات تبرع وغيرها".
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