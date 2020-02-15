لافروف وحمدوك بحثا مستجدات السودان وأزمات المنطقة

أعلنت الخارجية الروسية أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مستجدات السودان، وأزمات الشرق الأوسط وإفريقيا"، لافتة الى أن "الوزيران نظرا في سبل التطوير اللاحق للعلاقات الروسية السودانية بما في ذلك تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية وغيرها، إضافة إلى تقوية التفاعل على الساحة الدولية وفي إطار الأمم المتحدة، في ضوء التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تحدث في السودان حاليا".

وأكدت الوزارة أن الجانبان بحثا "تسوية الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وإفريقيا مع التركيز على إحلال الاستقرار في إقليم دارفور غربي السودان ودولة جنوب السودان".