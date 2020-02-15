رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ يقدم تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد

رئيس ​الحكومة​ التونسي المكلف الياس الفخفاخ يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ​قيس سعيد​ ويعلن تشكيلة حكومته، حركة النهضة انسحبت من التشكيلة المقترحة لعدم إشراك حزب قلب تونس بالحكومة، معتبراً أن انسحاب حركة النهضة من تشكيلة الحكومة يضع البلاد أمام وضع صعب.

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