أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن على بكين "بذل كل ما في وسعها للحفاظ على نظامها الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة تجنب إثارة الذعر.
وفي كلمة خاطب فيها كبار المسؤولين في الدولة، لفت بينغ إلى أن "الفيروس الذي أودى بحياة ما يزيد على 1500 شخص وأصاب أكثر من 66 ألفا حتى الآن، يؤثر على الاقتصاد وخاصة الصناعات الخدمية. يتعين علينا اتخاذ إجراءات الحفاظ على السلسلة الصناعية في بلادنا وتشجيع الشركات على استئناف الإنتاج".
وشدد على أن "الصين يتعين عليها الالتزام بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، ومن الضروري زيادة الدعم المالي، مثل السياسات التفضيلية لأسعار الفائدة وشروط القروض، وإعادة العمال المهاجرين الناشطين في قطاعات الصناعات الرئيسية إلى العمل"، مؤكداً أن "تعزيز الاستهلاك يعد وقاية مهمة ضد تأثير المرض".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: على الصين حماية نظامها الاقتصادي ومكافحة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.