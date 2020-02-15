الرئيس الأفغاني يعلن استعداد بلاده لتقليص الوجود الأميركي

أعلن الرئيس الأفغاني محمد ​أشرف غني​، عن استعداد بلاده للحد المحتمل من الوجود العسكري الأميركي على أراضيها. ويوجد في ​أفغانستان​ حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أميركيون .

وأشار على هامش ​مؤتمر​ ​ميونيخ​ الأمني إلى أنه "نحن مستعدون لذلك. حوالي 94% من جميع العمليات، تنفذها ​القوات​ الأفغانية".

وتشهد أفغانستان، منذ سنوات مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي ​حركة طالبان​، التي تمكنت في الفترة السابقة من الاستيلاء على أراضي كبيرة في المناطق الريفية من البلاد. وتستهدف طالبان، في هجماتها وحدات ​الجيش الأميركي​ وقوات ​الناتو​ الموجودة في البلاد وكذلك ​قوات الأمن​ و​الجيش الأفغاني​.