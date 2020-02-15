أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عن استعداد بلاده للحد المحتمل من الوجود العسكري الأميركي على أراضيها. ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أميركيون .
وأشار على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني إلى أنه "نحن مستعدون لذلك. حوالي 94% من جميع العمليات، تنفذها القوات الأفغانية".
وتشهد أفغانستان، منذ سنوات مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان، التي تمكنت في الفترة السابقة من الاستيلاء على أراضي كبيرة في المناطق الريفية من البلاد. وتستهدف طالبان، في هجماتها وحدات الجيش الأميركي وقوات الناتو الموجودة في البلاد وكذلك قوات الأمن والجيش الأفغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني يعلن استعداد بلاده لتقليص الوجود الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.