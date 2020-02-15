شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تزور محافظة الغربية لتفقد الأعمال بمجمع صناعى فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية للمجمع الصناعى للمحلة الكبرى، لتفقد الأعمال به ومتابعة الجدول الزمنى لأعمال مشروع المجمع، في ضوء ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، بحضور الوزيرة وأعضاء اللجنة، ومحافظ الغربية، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى.

ووفرت نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 9 ملاين جنيه لاكتمال الأعمال، وطالبت ممثل هيئة التنمية الصناعية دفع المبالغ المطلوبة لشركتي الكهرباء والمياه بالبحر الاحمر لتوصيل المياه والكهرباء للمجمع الصناعي من أجل تشغيله للشباب، مؤكدة علي ضرورة توعية الشباب بالبحر الاحمر بهذه المشروعات والهدف منها لتنمية الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.

وكان النائب محمد كمال مرعي ،رئيس لجنة الصناعات الصغيرة ومتناهبة الصغر، قد طالب في كلمته خلال الاجتماع المنعقد بمقر اللجنة، بسرعة الانتهاء من مجمع الصناعات للمحلة الكبري بمحافظة الغربية وتحديدا الخاص منها بالشباب، تأكيدا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما طالب من رئيس شركة الكهرباء محافظة الغربية أن يوافي اللجنة بالمقايشة المطلوبة لمبلغ 9 مليون جنية، بما يشمل الأدوات والكابلات اللازمة لتوصيل الكهرباء للمجمع الصناعي والذى يشمل عدد 312 مشروعا للشباب.