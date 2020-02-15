​الأوقاف: ترشيح الفائزين بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم للنظر في اعتمادهم بالإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين المصريين في المسابقة العالمية الـ27 لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للنظر في اعتمادهم ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الأوقاف اليوم، بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
وأوضح وزير الأوقاف، أن موقع الوزارة سيبث مقاطع صوتية للفائزين تباعًا، كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، لافتًا إلى أن المسابقة امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.
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