محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
اختتمت قوافل طبية، شنتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء في مستشفى طور سيناء العام، ووديان مدينة أبورديس، أعمالها اليوم بتوقيع الكشف والفحص الطبي، على 357 حالة مرضية.
وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الطبية التي أطلقت بوادي سلاف ووادي سهب بمدينة أبورديس، وقعت الكشف والفحص الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا.
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل أثبتت نجاحها، وحققت الأهداف التي نظمت من أجلها، وأهمها توفير الخدمات الطبية لقاطني الوديان دون عناء السفر إلى المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- فحص 357 حالة ضمن قافلة طبية مجانية في "طور سيناء وأبورديس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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