​​"الخدمات البيطرية": تحصين 750 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الاستمرار في حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال الشهر الماضي، استهدفت 750,559 رأسًا، ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، حتى الآن.

وأشاد محمود لـ"الخليج 365"، بدور الطب الوقائي الذي انتهي من تحصين 707,803 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و(38,712) رأسًا ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، و104,273 رأسًا ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين 12,668 رأسًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.