سقوط طائرة تورنيدو للتحالف العرب في اليمن يشعل تريندات السعودية

أشعل اسقاط طائرة من طراز تورنيدو للتحالف العربي المشترك في محافظة الجوف اليمنية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن سقوط إحدى طائراته الحربية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني

بمحافظة الجوف.

وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان الطائرة وهي من طراز تورنيدو، والتابعة للقوات الجوية السعودية، قد سقطت اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني.

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وقال المالكي، إنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط

إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وأضاف العقيد المالكي في تصريح لوكالة الانباء السعودية (واس) بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.