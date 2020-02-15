النفط الكويتية تدشن إستراتيجيتها للتحول الرقمي

تدشن وزارة النفط الكويتية، غدا الأحد، استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي وميكنة أعمالها إلكترونيا تحت شعار برنامج التحول نحو الخدمات الالكترونية، وستكشف الوزارة كذلك عن شعارها الجديد الذي يعكس الهوية الجديدة وخطتها الاستراتيجية.



وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، ان وزارة النفط عملت على مدار الأشهر الماضية على وضع برنامج لتحويل كافة اعمالها إلى إلكترونية رقمية ذكية، مشيرا إلى أن مشروع التحول إلى وزارة الكترونية يمثل نقلة نوعية في كيفية إنجاز الاعمال وزيادة كفاءة الأداء التشغيلي وتوثيق إجراءات العمل من خلال توفير بيئة عمل إلكترونية

يتم فيها تحويل جميع أنواع المحتوى المتداول في وزارة النفط إلى الكتروني بالكامل.



وأوضح الفاضل ان وزراة النفط ستطلق شعار جديد للوزراة يتماشى مع رؤية الكويت والوزارة المستقبلية ليترجم الهوية الإعلامية المعاصرة للإدارة الحديثة وفق دراسة علمية لاختيار أفضل المعايير في رسم رمزية الهوية الجديدة بما يعكس رؤية الوزارة وروح عملها.وذكر الفاضل أنه تم ربط وزارة النفط مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتعزيز دور الوزارة بالتعاون مع القطاع النفطي في تبادل المعلومات الفنية.

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من جانبه قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح إن «النفط» قامت بتحديث نظام المراسلات الالكترونية المتّبع فيها حيث أنه اشتمل على كيفية إرسال الكتب فيما بين الاشرافيين والموظفين وإرسال الكتب الخارجية والمذكرات الداخلية والربط مع نظام الدولة ( G2G ) وتوفير نسخة منه على نظام الويب والموبايل

(IOS – Android والآيباد).

وذكر أن الوزارة تعمل جاهدة في العمل على تطور خدماتها في إطار منظومة الحكومة الالكترونية وإن تحول كافة أعمالها الادارية إلى رقمية من خلال التركيز على وجود الدعم من الإدارة العليا في الوزارة واتباع منهجية واضحة على مستوى جميع الأفراد في الوزارة تتمركز حول الرؤية المشتركة وتحقيق الأهداف والتركيز على التدريب الممنهج الذي يعطي الإداريين والأفراد في الوزارة القدرة علي التغيير.