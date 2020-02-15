الحرس الثوري الإيراني: الأكاذيب التي يثيرها الأمريكيون تدل على النذالة والدنائة

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي أن الأكاذيب التي يثيرها الأمريكيون ضد الدول الأخرى، تدل على "النذالة والدنائة"، وفقاً لسبوتنك.
وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "لدينا الكثير من المعلومات حول الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد، لكننا نفضل أن يعترف الأمريكيون بمدى حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم على عين الأسد".كما نقلت وكالة "إرنا".
قال فدوي اليوم السبت في حديثه عن قوة جبهة المقاومة "لقد انتصرت الثورة الإسلامية على نطاق إيران الجغرافية، ولكن جبهة المقاومة انتشرت في رقعة جغرافية واسعة جدا، وبإمكانها اتخاذ أي إجراء مناسب، وهذا ليس مجرد شعار".
وحول مزاعم الأمريكيين بشان استيلائهم على قارب في خليج عدن بذريعة إمداد اليمن بالسلاح، صرحالعميد فدوي، أن الأمريكيين يثيرون من حين لآخر قضايا لتبرير هزائمهم في اليمن، موضحا أن اليمنيين قد يشتروا أسلحة من الخارج، وهذا الأمر يخص اليمنيين، لكن الأكاذيب التي يثيرها الأمريكيون ضد الدول الأخرى، تدل على النذالة والدنائة، وقال أن الأمريكيين يبحثون عن مذنب ليلقوا على عاتقه تبعات هزائمهم في اليمن.
وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن إجراءات اليمنيين أفضت إلى إلحاق الهزيمة بأمريكا والصهاينة وبعض الدول الأوروبية والسعودية والإمارات.
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