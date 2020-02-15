علاوي: اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف توفيق علاوي اقترابهم من تحقيق إنجاز تاريخي، وفقاً لسبوتنك.

وقال علاوي في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي، وسنطرح أسماء هذه

الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله بعيدا عن الشائعات والتسريبات".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف "نأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

Advertisements

وقال علاوي الذي عمل وزيرا للاتصالات

لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلفه يوم، السبت 31 يناير الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.