خدمات علاجية باليمن ودعم للمحتاجين في لبنان

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الرعايا التكاملية 3229 مستفيدا، وعيادة التحصين 18 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 244 فردا، وعيادة الولادة 4 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 1258 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 368 مريضا. كما أجرى الفحص المخبري لـ3754 مريضا، وصرفت الأدوية لـ4314 مريضا، وحقن الإبر واستخدام المغذيات لـ1316 مستفيدا، واستقبل قسم التنويم 15 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان، وعيادة نقل الدم 8 مستفيدين.

حصص شتوية

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة بيروت، أمس، مشروع «دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء».

وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت. وسيتم خلال المشروع دعم 4 آلاف عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.

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دول محتاجة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 1000 حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا، في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز، في كثير من الدول المحتاجة.