خدمات علاجية باليمن ودعم للمحتاجين في لبنان

حصص شتوية
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة بيروت، أمس، مشروع «دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء».
وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت. وسيتم خلال المشروع دعم 4 آلاف عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.
دول محتاجة
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 1000 حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا، في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز، في كثير من الدول المحتاجة.
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