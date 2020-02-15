واشنطن تضغط على العراق لإبعاده عن إيران

بدأت الولايات المتحدة الضغط على العراق من بوابة اقتصاده الهش بهدف وضع حد لتقاربه مع إيران، عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع الجمهورية الإيرانية وتأخير السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية. كانت الولايات المتحدة قرّرت في اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن يبدو أنّ صبر الولايات المتحدة بدأ بالنفاد أخيرا، إذ إنّ مدة الإعفاء تقلّصت من تسعين و120 يوما، إلى 45 فقط.

بداية الموت

قال الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية شمال العراق أحمد طبقجلي: "هذه بداية الموت بألف طعنة"، أضاف "كلّما تقلّصت مدة الاستثناء، أصبحنا أقل قدرة على تحمل نتيجة أي خطأ نرتكبه". يقف العراق عند مفترق طرق، فرئيس وزرائه المكلف محمد علاوي يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة، بينما تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة في عدة مدن، وسط صراع أمريكي إيراني تحوّل إلى مواجهة دامية على أرض العراق الشهر الماضي.

تأخير الدفعات

يقوم المصرف المركزي العراقي شهريا بنقل ما بين مليار وملياري دولار نقدا من حسابه في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تتدفّق إيراداته من النفط، لتسديد ثمن معاملات رسمية وتجارية، لكن الدفعة التي كان من المفترض أن تصل في منتصف يناير الماضي، تأخّرت لأسبوعين بحسب مسؤول عراقي ومصدر في قطاع النفط، مشيرين إلى أن "أسبابا سياسية" وراء قرار البيت الأبيض تأخير السماح بخروج الأموال. وقال المسؤول العراقي "نحن نسير على حافة السكين".

تهديدات أمريكية

كانت هذه أول إشارة إلى أن واشنطن قد تنفّذ تهديدا أصدرته في يناير بشأن منع وصول العراقيين لأموالهم في حال طردت بغداد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق والتي يبلغ قوامها نحو 5200 جندي. جاء ذلك بعد ما صوّت البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية بسبب السخط على غارة أمريكية أودت بحياة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية عراقية أبومهدي المهندس، قرب مطار بغداد. تتحدّث مصادر في بغداد وواشنطن عن انقسام في السياسة الأمريكية، حيث يبدو البيت الأبيض مؤيدا لاستراتيجية زيادة الضغوط على العراق، بينما يفضّل الآخرون اعتماد المرونة، بينما ذكرت المصادر أنّ الصقور في الإدارة الأمريكية أصبحوا في مواقع مهيمنة، وباتوا يستخدمون المعاملات المالية "للتنمر" في علاقتهم بالعراقيين.

Advertisements

واشنطن تبدأ الضغط على العراق

- تقليص فترة الاستثناء من العقوبات الإيرانية

- تأخير السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية

- تأييد البيت الأبيض لزيادة الضغوط على بغداد

- استخدام الصقور المعاملات المالية للتنمر على العراق