خروج 366 كورياً جنوبياً من الحجر الصحي

سيؤول (د ب أ)
ذكرت هيئة الصحة العامة الكورية الجنوبية، أمس، أن أول مجموعة تضم 366 كورياً جنوبياً، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، جرى السماح بخروجهم بعد أسبوعين من خضوعهم للحجر الصحي، إذ أثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بفيروس كورونا. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أمس، عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المجموعة وصلت إلى البلاد في 31 يناير. وتم نقل هذه المجموعة جواً إلى خارج المدينة الواقعة وسط الصين، التي يُعتقد أنها مركز تفشي الفيروس، على متن طائرة خاصة. ومنذ تسجيل أول حالة بالفيروس في البلاد في 21 يناير، أكدت سيؤول 28 حالة، وسُمح لسبعة أشخاص مصابين بالخروج من المستشفيات، بعد تعافيهم بشكل كامل، وهناك مصابون آخرون يتلقون العلاج، وحالتهم مستقرة وليست خطيرة.
ومن بين هذا الرقم الإجمالي، تم عزل 193 في منطقة آسان على بعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة سيؤول، و173 في منطقة جنتشيون على بعد 91 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة. وجميعهم تم منعهم من لقاء آخرين في المنشآت، خوفاً من انتقال الفيروس من شخص لآخر، ولا يتم السماح لأي زائرين من الخارج.
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