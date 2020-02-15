مقتل متظاهر برصاص مجهولين في بغداد

هدى جاسم (بغداد)

قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسة في وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة.

ومنذ بداية التظاهرات المناهضة للحكومة، قتل نحو 550 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.

وتراجع زخم الحركة المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة في الأسابيع الأخيرة، لكن العديد من المتظاهرين بقوا في ساحات الاعتصام في بغداد ومدن عراقية أخرى، رغم تعرّضهم لأعمال عنف وتهديدات وهجمات.

وقال مصدر طبي في العاصمة إنّ مسلّحين مجهولين دخلوا مساء الجمعة خيمة قرب ساحة التحرير وقتلوا متظاهراً بمسدس كاتم للصوت.

وأكّد مصدر أمني مقتل المتظاهر، من دون أن يتّضح سبب عملية القتل.

وذكر متظاهر كان في مكان قريب، أنّه شاهد عدداً من الأشخاص يتجمّعون بالقرب من الخيمة، قبل أن يعلو الصراخ ويتم إخراج الجثة من الخيمة، ونقلها إلى مستشفى قريب.

وتحدّث ناشطون عن حملة اختطاف واغتيال تعرّض لها ناشطون على مدى الأشهر الأربعة الماضية لمنعهم من التظاهر، من دون إلقاء القبض على الفاعلين.

وبحسب مصدر أمني، تعرض ثلاثة ناشطين للاختطاف يومي الجمعة والسبت في مناطق متفرقة في بغداد.

وأفادت مصادر طبية بسقوط أكثر من 10 متظاهرين مصابين بالقنابل المسيلة للدموع ومسدسات الصيد التي تستعملها القوات الأمنية لتفريق المحتجين.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قواتها الأمنية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير تعرضت لثلاث قنابل يدوية، رميت من جانب المتظاهرين عليها.

وكانت الأمم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فساداً.

إلى ذلك، اتهم زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس قوة حماية المتظاهرين بالعجز وبالتواطؤ مع الميليشيات.

وقال علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات». ودعا علاوي قوات الجيش النظامية إلى تحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، مطالباً المتظاهرين بالصمود، قائلاً: «إنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن».