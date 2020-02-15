«دينيس» تتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخر القطارات في بريطانيا

شادي صلاح الدين (لندن)

تسببت العاصفة «دينيس» التي تجتاح المملكة المتحدة حالياً في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتأخر القطارات، حيث تستعد المجتمعات المحلية لنوبة جديدة من الطقس المدمر بعد انتهاء الإعصار كيارا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الطقس باللون الأصفر والكهرماني للرياح والأمطار في جميع أنحاء المنطقة. وأثر الإعصار الجديد في ما لا يقل عن 40 ألف مسافر عانوا من اضطرابات حتى الآن، حيث قامت شركات الطيران بإلغاء 234 رحلة جوية من المملكة المتحدة وداخلها، مع وصول قوة الرياح هذا العام إلى 70 ميلاً في الساعة، وهطول 100 مليمتر من الأمطار في بعض المناطق.

وتشكل العاصفة دينيس ضربة ثانية للمجتمعات المحلية التي اجتاحتها الفيضانات، والتي ما زالت تتعافى من الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة والرياح التي تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة التي جلبتها العاصفة كيارا الأسبوع الماضي. وتسببت العاصفة الأخيرة - وهي الأكبر على الأرجح في القرن الماضي - في مقتل ثلاثة أشخاص في بريطانيا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً من وجود «خطر على الحياة» بسبب العاصفة «دينيس»، كما قالت وكالة البيئة إن تأثير الفيضانات من المرجح أن يكون أسوأ من العاصفة كيارا، بسبب هطول الأمطار على أرض مشبعة بالفعل بالمياه، مما يزيد من خطورة الوضع. وتشمل هذه التحذيرات توقع انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الإنترنت. وقال بول ديفيز، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية، إن «المجالات الرئيسية المثيرة للقلق» هي شمال وجنوب غرب إنجلترا وويلز، حيث من المتوقع أن يعاني الجنوب الشرقي أكثر من غيره يوم الأحد.

ونصحت هيئة السكك الحديدية الركاب بتوقع حدوث خلل في العديد من الطرق بسبب الفيضانات وتأخر رحلاتهم. كما تم تعطيل الرحلات بين إنجلترا واسكتلندا.