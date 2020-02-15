دول أوروبية تطلب وقفاً فورياً لهجوم إدلب

نيويورك (وكالات)

طلبت عدة دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن وقفاً فورياً للهجمات في محيط مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي عاجل لمجلس الأمن بطلب من هذه الدول.

ووقعت أستونيا وبلجيكا وألمانيا الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفرنسا العضو الدائم، إضافة إلى بولندا العضو غير الدائم السابق في المجلس على إعلان مشترك يطالب بوقف جميع الأطراف، هجومهم العسكري فورا، وأن يبرموا اتفاقا حقيقيا ودائما لوقف إطلاق النار، وأن يضمنوا حماية المدنيين وينخرطوا تماما في (الالتزام) بالقانون الدولي الإنساني.

وقال دبلوماسيون إن هذه الدول لم تحاول استصدار إعلان مشترك لمجلس الأمن، لإدراكها أن روسيا ستعارض ذلك.

وأعلن السفير البلجيكي لدى الأمم المتحدة مارك بيكستين والذي يشغل منصبَ الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، عن أنه يتابع بقلق بالغ نزوح آلاف المدنيين من إدلب السورية، جراء الغارات، مرجحا طرح الملف على طاولة المجلس مرة أخرى، وذلك رغم إقراره بوجود انقسام واضح داخل المجلس إزاء ما يحدث في إدلب.

إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا بممارسة نفوذها لإنهاء المعارك في محافظة إدلب.

وقال ماس أمس على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن عقب اجتماع مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرجي لافروف: «لدينا مخاوف كبيرة من أن يصل الأمر إلى كارثة إنسانية إذا لم تنته المعارك هناك».

وذكر ماس أن ألمانيا تنتظر من موسكو استغلال نفوذها على الحكومة السورية «لإنهاء هذه الهجمات، ووقف العمليات القتالية»، وقال: «خلافا لذلك، نتوقع أن يغادر المزيد من المواطنين المنطقة. وهذا أمر لا يمكن أن يكون لأحد مصلحة فيه».