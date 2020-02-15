الجيش السوري يؤمّن طريق دمشق-حلب الاستراتيجي بالكامل

قالت وسائل إعلام سورية إن الجيش بدأ تأمين الطريق السريع بين دمشق وحلب، اليوم السبت، وإزالة المتاريس بعد ما سيطر بشكل كامل عليه.
وتعني إعادة فتح الطريق السريع، المعروف باسم «إم 5»، استرداد أقصر طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة، منذ أكثر من سبعة أعوام.
وقال مراسلون صحفيون إن المتاريس أزيلت في ضواحي حلب، بعد أن بدأت العملية في الساعات الأولى من اليوم السبت.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعتمد على مجموعة من المصادر من داخل سوريا، أن الجيش السوري سيطر على حزام من الأراضي حول الطريق، وتمكن من تأمينه على نحو كامل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: إن المعارك قد تتوقف في الوقت الراهن بعد تأمين الطريق. لكنه أضاف أن الجيش سيسعى الآن إلى تأمين مدينة حلب ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة لسوريا.
وتمكن الجيش السوري، في الآونة الأخيرة، من تحقيق تقدم كبير على حساب الإرهابيين في محافظة إدلب، واستعاد السيطرة على المدن الواقعة على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب ومنها معرة النعمان وسراقب. كما استعاد، أمس الجمعة، من الإرهابيين، القاعدة العسكرية (الفوج 46) القريبة من مدينة حلب.
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