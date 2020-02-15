منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول وباء "كورونا" إليها

نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل "حالة طوارىء" بالنسبة للصين.



وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصا يوم الجمعة.



وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة ليصل عددها إلى 1523 شخصا.



وغالبية حالات الوفيات الجديدة هي في إقليم هوبي، وسط الصين، خاصة ووهان، عاصمة الإقليم.



وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن السبت، عبر غيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن التي سوف ينتقل إليها الفيروس.



وأشاد غيبريسوس بالتدابير التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة انتشار الفيروس، إلى أنه "لا يزال قلقا من زيادة عدد حالات الإصابة به".





آخر الوفيات والإصابات



أعلنت فرنسا السبت عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في أوروبا، وقالت إنها لسائحة صينية مسنة.



وتلك رابع حالة وفاة خارجبر الصين بعد إعلان ثلاث وفيات في القارة الآسيوية في كل من هونغ كونغ والفلبين واليابان.



وأعلنت ماليزيا اكتشاف إصابة سائحة أمريكية، قدمت إليها من كمبوديا، حاملة الفيروس. وكانت السيدة ضمن ركاب سفينة سياحية ترسو في المياه الكمبودية الآن.



وتبلغ السيدة من العمر 83 عاما، حسبما قالت وزارة الصحة الماليزية، التي أشارت إلى أن السائحة استقلت طائرة من كمبوديا إلى ماليزيا الجمعة.



وكانت السفينة السياحية "ذي ويستردام"، التابعة لشركة أمريكية هولندية، قد رست في ميناء سيهانوكفيل، في كمبوديا، الخميس الماضي بعد أن رفضت عدة دول رسوها في أي من موانيها خوفا من احتمال أن يكون أحد الركاب حاملا للفيروس.



وتعتزم الولايات المتحدة إرسال طائرة لإجلاء رعاياها من على متن سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب انتشار الفيروس.



وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس بين الركاب ليصبح مجموع الإصابات عليها 285 من أصل 3500 شخص.



ويعيش في ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا نحو 11 مليون شخص، وبدأ تفشي الفيروس فيها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليصل إلى 24 دولة خارج الصين.



وظهرت أكثر من 2500 إصابة جديدة في الصين وحدها في الـ 24 ساعة الماضية فقط.، رغم تطمينات بثتها الحكومة الصينية حول احتواء المرض.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد قال إن بعثة تقودها المنظمة إلى الصين ستبدأ عملها، في التحقيق في تفشي المرض الأحد المقبل، مع التركيز على كيفية انتشار الفيروس وشدته.



وستبحث البعثة، التي تتكون من 12 عضوا دوليا و 12 من نظرائهم الصينيين، في كيفية ومتى أصيب أكثر من 1700 عامل من الأطقم الطبية بالفيروس.