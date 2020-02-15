بومبيو إلى أفريقيا وسط مخاوف أمريكية من تنامي نفوذ كل من الصين وروسيا

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يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، جولة إفريقية، هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب قبل 22 شهرا.

وتشمل الجولة، بحسب موقع “abc” الأمريكي الإخباري، كلا من السنغال وأنغولا وإثيوبيا، وذلك بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى المنافسة على النفوذ في القارة، التي يعد سكانها الأكثر شبابا في العالم.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن الخطوة تأتي وسط مخاوف أمريكية من تنامي نفوذ كل من الصين وروسيا في أفريقيا، ولا سيما في تلك الدول الثلاث المحورية.

ويتوجه بومبيو إلى القارة السمراء من ميونيخ الألمانية، التي شارك فيها بأعمال مؤتمرها الأمني السنوي.

وهاجم الوزير الأمريكي كلا من بكين وموسكو في كلمة له خلال المؤتمر، السبت، مشددا على أن “القيم الغربية” ستنتصر في نهاية المطاف.