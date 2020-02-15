كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 10:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جَدَّدَ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، مُطالبته بحذف التّاء المربوطة من مُسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة). وكتب بن طلال: “في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة”. المصدر Lebanon debate

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كانت هذه تفاصيل خبر الوليد بن طلال يُجدِّد المُطالبة بِحذف “التّاء المربوطة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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