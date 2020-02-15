عاجل.. رئيس الحكومة التونسية يعلن التشكيلة الوزارية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخاخ، مساء اليوم السبت، التشكيلة الوزارية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال الفخاخ: إن "حركة النهضة انسحبت من التشكيلة المقترحة لعدم إشراك حزب قلب تونس بالحكومة"، موضحاً أن انسحاب حركة النهضة يضع البلاد أمام خيارات صعبة.

وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، انسحابها من تشكيلة الحكومة المقترحة، موضحة أنها لن نصوت لصالح حكومة الفخفاخ.

ويذكر أن رئيس الحكومة التونسية المكلف، قد أعلن صباح اليوم، في مؤتمر صحفي عن تشكيلته الحكومية بعد عدوله عن تقديمها للرئيس قيس سعيد، يوم أمس الجمعة.

وعدل الفخفاخ عن تقديم تشكيلته الحكومية للرئيس التونسي، كما كان مرتقبًا، وذلك بعد إعلان مجلس شورى الحركة عن رفضه منح الثقة لحكومته في شكلها الحالي.