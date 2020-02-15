كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا يبدو فيروس كورونا تحت المجهر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر باحثون أمريكيون صورًا مجهرية جديدة لفيروس كورونا الجديد، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1500 شخصًا في الصين، وأصاب نحو 65 ألف آخرين، وتعيش الصين وعدد من دول العالم على وقع انتشار فيروس كورونا.

وقام المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية بنشر الصور، التي التقطت من خلال المجهر الإلكتروني للمسح والإرسال، الذي يستخدم حزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات مجهرية، لا يمكن رصدها بالمجهر العادي، وقد تم تلوين صور فيروس "كورونا" المجهرية؛ لتسهيل عرضها.

وقال المعهد الأمريكي على موقعه الإلكتروني: إن "صور فيروس كورونا لا تختلف كثيرا عن ميرس (كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط، الذي ظهر في عام 2012)، أو السارس الأصلي (فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيم، الذي ظهر عام 2002)"، معتبراً ذلك ليس مفاجئًا "فالتيجان الموجودة على سطح هذه الفيروسات تعطي لعائلة الفيروس اسمها (كورونا)، وذلك لأنها تشبه مظهر التاج".

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وكان الباحثون الأمريكيون قد نقلوا عينات من الفيروس إلى المختبرات المتخصصة؛ لدراسته والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة لمكافحته.

وتصف منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه "تهديد للصحة العالمية".

ويعتقد أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي، وانتشر بعد ذلك في أرجاء الصين وأكثر من 30 دولة في العالم.