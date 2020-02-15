كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. جيش الاحتلال يعلن التصدي لإطلاق صاروخين من غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال آفيخاي أدرعي: "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف قطاع غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة أشكول وكيسوفيم، فيما تم رصد سقوط الصاروخين فث منطقة مفتوحة بأشكول.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم، بأن وساطات مصرثة أفضت لتهدئة بين حماس وإسرائيل، إلا أن هذه التهدئة لم تصمد طويلاً؛ حيث تم رصد إطلاق بالونات مفخخة من غزة خلال ساعات مساء اليوم.