كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا توجه دعوة إلى إيران لخفض التصعيد في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت ألمانيا، مساء اليوم السبت، دعوة إلى إيران لاعتماد سلوك بناء لخفض التصعيد في المنطقة، مجددة التمسك بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية في عام 2015.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التقى وزير الخارجية هايكو ماس، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".

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وأكد ماس لظريف على "تمسك ألمانيا بالاتفاق النووي"، داعياً إيران إلى "اعتماد سلوك بناء لأجل خفض التصعيد في المنطقة بما يسمح بخلق مناخ ثقة مع إيران"، حسبما نقلت الخارجية الألمانية.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقًا تاريخيًا؛ لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في شهر يوليو عام 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، ففي شهر مايو عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، وأعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.