كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البحرينية تعلن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم السبت، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حظر دخول الزوار الأجانب، الذين تواجدوا بالصين خلال الـ14 يوماً السابقة لتاريخ الوصول إلى البحرين، وذلك في إطار التعامل مع فيروس "كورونا" الجديد.

هذا وشددت الوزارة البحرينية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأجانب القادمين إلى البحرين من الصين، مؤكدة على تجنب السفر إلى الصين، نظراً لانتشار فيروس كورونا، حتى إشعار آخر.