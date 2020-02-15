كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: نقل جرحى عملية الإنقاذ في الجوف للعلاج بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مصادر من محافظة الجوف اليمنية، مساء اليوم السبت، باستعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين بسبب عملية البحث والإنقاذ التي نفذها التحالف العربي بموقع سقوط طائرة تابعة له.

وقالت المصادر: إنه "سيجري نقل الجرحى إلى مستشفيات بالمملكة العربية السعودية؛ لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة"، مفيداً من منطقة سقوط الطائرة أيضاً باستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين دروعاً بشرية.

هذا وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من اليوم، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية، لافتة إلى تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع الحادث.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن "إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف".

وأوضح العقيد المالكي أنه "عند الساعة 23:45، من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي، في وقت لاحق، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وقال المالكي: إنه "تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ"، مؤكداً على أنه سوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.