كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب في الإمارات للمشاركة في منتدى المرأة العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه، إيفانكا ترامب، اليوم السبت، زيارة إلى الإمارات؛ للمشاركة في منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 فبراير الجاري.

وستلقي إيفانكا كلمتها خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

هذا وزارت إيفانكا، في وقت سابق من اليوم، جامع الشيخ زايد الكبير والتقت بنساء رائدات في مجال الأعمال في متحف اللوفر بأبوظبي، قبل أن تقوم بجولة في المتحف ناقشت خلالها مع سيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز الحاضرات، وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي، ووزيرة الثقافة نورا الكعبي، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة سارة الأميري.