كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 15/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || "علاوي" يعلن الاقتراب من تشكيل حكومة
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم السبت، أنه "اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء، دون تدخل أي طرف سياسي".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا"
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم السبت، بأن انتشار فيروس "كورونا" الجديد ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة إلى الصين، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد أين سينتشر الفيروس.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || فيديو جنسي يتسبب في انسحاب مرشحاً لعمدة باريس من الانتخابات
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي لرجلاً بوضعية حساسة.