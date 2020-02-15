كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 15/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم السبت، أنه "اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء، دون تدخل أي طرف سياسي".

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