كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأوكرانية توجه تهديد إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، مساء اليوم السبت، بأن "الدول التي فقدت مواطنيها في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، قد ترفع دعوى قضائية جماعية ضد إيران".

ولفت بريستايكو، في حديثه على هامش مؤتمر "ميونيخ للأمن" المُقام في ألمانيا، إلى أن "أوكرانيا تتوقع أن تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيًا"، وقال: "لا نخطط للانتظار طويلًا، ونحن نتحدث عن أسابيع وأشهر، وليس عن سنوات".

وأضاف: أنه "إذا لم تقم إيران بتنفيذ الإجراءات التي تنتظرها أوكرانيا والدول الأخرى، فقد ترفع هذه الدول دعوى أمام المحاكم الدولية ضد طهران، ونحن نترك لأنفسنا الحق في استخدام الوسائل القانونية الدولية، لكننا نأمل حتى الآن أن تتصرف إيران كما يجب".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر يوم الأربعاء الموافق يوم 8 يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.