كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تعلن رفض التفاوض مع سلطات لوغانسك ودونيتسك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في مؤتمر "ميونيخ الأمني" المُقام بألمانيا، على رفضه للتفاوض مع سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونتسك الشعبية.

وقال زيلينسكي: إننا "مستعدون للمفاوضات مع السكان المحليين، ولكن نرفض التفاوض مع السلطات غير المعترف بها من وجهة نظر القانون الدولي".

هذا ويذكر أن السلطات الأوكرانية، قد بدأت في شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير من العام نفسه، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.