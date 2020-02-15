كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم السبت، بأن انتشار فيروس "كورونا" الجديد ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة إلى الصين، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد أين سينتشر الفيروس.

وقال غيبريسوس، في كلمة له أمام مؤتمر "ميونيخ للأمن" في ألمانيا، إن "الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته، ولكنه ما زال يشعر بقلق تجاه تزايد عدد الحالات".

كما طلب من الحكومات تكثيف جهودها؛ استعدادًا لفيروس "كوفيد - 19"، قائلا "من المستحيل توقع الاتجاه الذي سوف يأخذه الوباء".

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وأبلغ غيبريسوس، حشدًا من قادة الأمن والسياسة الخارجية من أرجاء العالم بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بالطمأنينة لعدم انتشار الفيروس على نطاق واسع خارج الصين.

وصرح "نشعر بالطمأنينة إزاء وجود فريق دولي من الخبراء ميدانيا الآن ويعمل من كثب مع نظرائهم الصينيين لفهم التفشي، ونحن قلقون بشأن عدم وجود مطلب ملح لتمويل استجابة المجتمع الدولي، وإزاء العرقلة المتسلسلة في سوق معدات الحماية الشخصية، وبشأن حجم المعلومات المضللة والدمار الذي قد يلحقه الفيروس بالأنظمة الصحية الأضعف".

وتسبب فيروس "كورونا"، الذي ظهر وسط الصين في شهر ديسمبر الماضي في إصابة أكثر من 67000 شخص على مستوى العالم وقتل ما لا يقل عن 1526 مريضًا، غالبيتهم العظمى في الصين.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه "تهديد للصحة العالمية".