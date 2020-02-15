كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: مشكلة إدلب لن يتم حلها إلا بعد انسحاب القوات السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، إن "المشكلات في مدينة إدلب السورية لن يتم حلها إلا بعد انسحاب القوات الحكومية السورية"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف أردوغان: أن "لم تنسحب القوات السورية من مدينة إدلب، فإن تركيا ستتعامل معها قبل نهاية فبراير الجاري".

هذا وأعلنت الرئاسة التركية، في وقت سابق من اليوم، أن أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي على رفض هجمات القوات السورية في مدينة إدلب.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال على أن "هجمات النظام في إدلب غير مقبولة"، مشيرة إلى أنهما "تبادلا الآراء حول ضرورة إنهاء الأزمة في إدلب بأسرع وقت ممكن"، بحسب دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".