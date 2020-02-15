كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. "علاوي" يعلن الاقتراب من تشكيل حكومة مستقلة دون تدخلات حزبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم السبت، أنه "اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء، دون تدخل أي طرف سياسي".

وقال علاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إننا "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي".

ولفت إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات"، معرباً عن أمله في أن "يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

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هذا واندلعت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، منذ شهر أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

وكلف الرئيس برهم صالح، في الأول من فبراير الجاري، علاوي، الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذي رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية.