الناهيري ينهي خلافه مع الجماهير الودادية بهذه الطريقة

اعتذر محمد الناهيري، مدافع الوداد الرياضي، من جماهير فريقه، قبيل انطلاق مباراة الجولة 16 من الدوري الاحترافي أمام الدفاع الحسني الجديدي، عصر اليوم.

وانتشرت صورة للناهيري عبر “فايسبوك”، تظهر تقديمه للاعتذار لجماهير الوداد، حيث توجه اللاعب للجهة المخصصة لـ”الوينرز”، الفصيل المساند للفريق، وقدم باقة من الورود، كرد فعل على موجة الانتقادات التي تعرض لها منذ مباراة ثمن نهائي كأس محمد السادس أمام الرجاء البيضاوي.

وتفاعلت جماهير الوداد بطريقة إيجابية مع بادرة لاعبها، حيث تقبلت اعتذاره وصفقت له طويلا، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام الدفاع الحسني الجديدي.

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