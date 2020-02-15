كأس محمد السادس للأبطال.. نهاية الشوط الأول بين أولمبيك آسفي واتحاد جدة بلا غالب ولا مغلوب

وليد لباب_صحافي متدرب

انتهى منذ لحظات الشوط الأول من مقابلة أولمبيك آسفي واتحاد جدة، برسم ربع نهاية كأس محمد السادس للأندية البطلة، بلا غالب ولا مغلوب، في مقابلة يحتضنها ملعب المسيرة الخضراء بمدينة آسفي.

بالعودة لتفاصيل الشوط الأول، فقد دخل الأولمبيك المحلي في المقابلة دون مقدمات، وركز على الضربات الثابتة، والعرضيات، والتي كان قريبا من خلالها من التهديف، غير أن حارس اتحاد جدة وقف سدا منيعا.

يذكر أن النتيجة الحالية تأهل الأولمبيك للدور القادم، بفضل نتيجة الذهاب.