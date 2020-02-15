سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.
وذكر وكيل بوغبا، مينو رايولا، أن الفرنسي سيحدد مصيره بعد يورو 2020، في الوقت الذي يثار فيه أن اللاعب يرغب في مغادرة أولد ترافورد.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان يخطط لتعزيز خط وسطه في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.
وأشار إلى أن البرازيلي لويناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، كان يضع عينيه على الثنائي لوكاس باكيتا وساندرو تونالي، لاعبا ميلان وبريشيا.
لكن جاءت تصريحات رايولا الأخيرة، لتفتح الباب أمام باريس سان جيرمان نحو دخول سباق ضم بوغبا.
ويدرك مسؤولي سان جيرمان أن الأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق في ظل وجود منافسة شرسة من قبل يوفنتوس وريال مدريد، اللذان يرغبان أيضًا في ضم اللاعب.
وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021.
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