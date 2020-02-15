لملس: اتفاق الرياض سيمضي نحو التطبيق ولا يمكن ان يفشل بفضل جهود الأشقاء

السبت 15 فبراير 2020

قال احمد حامد لملس الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ان اتفاق الرياض سيمضي نحو التطبيق وان الحديث عن فشل الاتفاق امر غير وارد بالمطلق ومستحيل طالما وهناك قيادة حكيمة ورشيدة للمملكة العربية السعودية هي من ترعا الاتفاق وتشرف عليه.



واجاب الامين العام في مقابلة مفتوحة اجرتها معه اذاعة هنا عدن وعدد من الصحف المحلية على هامش مشاركته وحضوره المناقشة العلنية للاطروحة المقدمة من الدكتور الباحث خالد بامدهف والتي اقيمت صباح اليوم في كلية الاداب على السؤال الموجه اليه والذي جاء على النحو التالي :

س 1 - الاستاذ احمد حامد لملس الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، يجتهد ثالوث الشر والإرهاب الحوثي والاخوان (الإصلاح) والتنظيمات الإرهابية على وسم اتفاق الرياض بالفشل، معتبرين التباطؤ الموضوع تعسفا من قبل الحكومة الشرعية لبنود اتفاق الرياض فشلا! ماذا تقول في هذا الجانب؟

Advertisements

اجاب الامين العام قائلا : كيف يفشل والمملكة العربية السعودية حاضرة وراعية لذلك الاتفاق في ظل ما تتمتع به المملكة من قيادة حكيمة ورشيدة تتمثل في قائدها وملكه العظيم سلمان بن عبدالعزيز.

وأقر لملمس بوجود تأخير في تنفيذ بنود اتفاق الرياض نافيا فشله وانه لن يفشل على الإطلاق.

وأرجع لملس لعدم السماح بفشل اتفاق الرياض لعدة أسباب أهمها وجود الإرادة الجانحة من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ اتفاق الرياض، بالإضافة لما يتمتع به هذا الاتفاق من رعاية كريمة وحازمة واهتمام بالغ للمملكة العربية السعودية بملكها ملك الحزم والعزم وإرادة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على إنجاح اتفاق الرياض.