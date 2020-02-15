شكرا لقرائتكم خبر عن "تميم ظلم آل قطفة" يتصدر الترند القطري ويكشف ظلم النظام والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020

تصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريدا في قطر، بعدما كشف راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري تعرض أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بقيادة أمير الدوحة تميم بن حمد.



ودعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم، بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة .. وفق “العين“.

ردود الفعل تلك جاءت بعد يوم من انتقاد مجلة "إيكونوميست" البريطانية الانتهاكات الحقوقية المتزايدة، وتضييق الخناق على المعارضة، والتي وصلت إلى سحب الجنسية حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام الحاكام.

وبعد 3 أسابيع من إصدار قانون قطري يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وكشف راشد بن سالم المري في سلسلة تغريدات له، السبت، الانتهاكات التي تعرض لها من النظام القطري، قائلا:" أمس أخي زيد قطفة معطينه أصدروا حكما عليه بالسجن المؤبد بسبب مطالبته بحقوقه، هل حكومة قطر تعرف العدالة أو القانون، وهل القضاء عندنا نزيه ومستقل؟.. سجن مؤبد حسب الأوامر".

وبّين أيضا أنه تم وقف علاج أبنه منذ عام وأجرى له عمليتين جراحيتين ووضعه الصحي في خطر.

وفضح "قطفه" ازدواجية نظام الحمدين، ومتاجرته بملف حقوق الإنسان، قائلا:" حقوق الإنسان والطفل عندنا في قطر فقط للأجنبي، والنيابة عندنا لظلم القطريين، اتحدى حد منهم يرفع قضية على من أوقف علاج ولدي، ومطالبه بالتعويض لمدة عام ومحاسبه المسؤول المتسبب أو يسمح برفع القضية".

وتابع أن ما وصفه بـ"كعبة_المضيوم للمرتزق وليس لأهل قطر"، في إشارة للأتراك والإيرانيين والإخوان الذي يغدق عليهم نظام تميم أموال الشعب.

وتضامن مع راشد الكثير من المغردين القطريين والعرب بشكل واسع من بينهم تويم المري، الذي استنكر متاجرة قطر، وقناة الجزيرة بحقوق الإنسان.

وقال تويم المري عبر تغريدة:" طفل قطري يحرم العلاج.. وين الجزيرة وحقوق الإنسان أو حقوق الطفل".

أما المغرد حازم محمد، قال:"ازداد ظلم تنظيم الحمدين الإرهابي والسكوت عنهم يساعدهم على الظلم، كل يوم حاله وقضية جديدة، ولا نعلم من يكون القادم، عند الإيرانيين والأتراك خادم وعلى أبناء قطر ظالم".

بدورها قالت أروة فيصل:" أصبح مصير من يطالب بحق من حقوقه، السجن المؤبد، تنظيم الحمدين يريد كل قطري أن يعيش ذليل في وطنه".

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متضامنة مع اسره آل قطفة، قالت المغردة هناء جعفر :"فقط في بلدنا، كل من يطالب بحقوقه كأنه يطالب بالمؤبّد !

وقالت المغردة ندى: "زيد بن قطفه سُجن مؤبد بسبب مطالبته لحقوقه ... تميم يدمر حكومة قطر وشعبها لا عدالة ولا انصاف ".

بدورها غردت سميه هزاعي قائلة:" لا يزال تميم يمارس الظلم ضد بلدنا والشعب القطري، ومن يطلب حقه كأنه يطلب الموت".

وانتقدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية الجمعة تزايد الانتهاكات الحقوقية وتضييق الخناق على المعارضة والقطريين حيث وصلت إلى حد سحب الجنسية حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام.

وقالت المجلة، في تقرير لها، إن القوانين والإجراءات التي تنفذها قطر تدل على أن أميرها تميم بن حمد غير متسامح تجاه الانتقادات الموجهة إليه.

وسخرت من قول أمير قطر: "نريد حرية التعبير لشعب المنطقة"، بينما يلتزم معظم القطريين الصمت بسبب الخوف.

ونقلت المجلة عن وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، الذي يخضع لحظر سفر قوله: "نحن خائفون. سيصادرون جواز سفرك أو منزلك وسيجردونك من الجنسية إذا تحدثت".

ولفتت المجلة الي قانون يقمع حريات القطريين صدر قبل شهر.

ودخل حيز النفاذ ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي، قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.

كما تمنع السطلات القطرية أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.